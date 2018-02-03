Жители Алматы в пятницу около 15:20 по местному времени (12:20 Минск) почувствовали подземные толчки, сообщает interfax.by.

«Энергетический класс землетрясения 8.5».

К середине осени 2017 г. казахстанские сейсмологи дали прогноз по землетрясениям на 2018-й. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 42.57° с.ш.

По предварительным последним данным ЦОУ ДВД, патрульными нарядами милиции повреждений и разрушений на участках не выявлено.

В свою очередь, Казахстанский национальный центр данных сказал на своем сайте, что, по его оценке, магнитуда землетрясения составляла 3,6, а интенсивность подземных толчков в Алматы — 3-4 балла. Данных о пострадавших и разрушениях нет. «76.90° в.д. Глубина — 10 км. Землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла», — говорится в заявлении. Алматы не ожидает сильных, разрушительных землетрясений в 2015 г. впрочем, и будет ли в ближайшие годы, чтобы получить ответ на это, нужны экспериментальные материалы.