Проводимое в США расследование по РФ является «американским позором», объявил руководитель Белого дома Дональд Трамп.

Однако охота на русских ведьм продолжается и продолжается. «Это американский позор», — написал руководитель Белого дома. But the Russian Witch Hunt goes on and on.

Так Трамп прокомментировал размещенный республиканцами меморандум о роли ФБР и Минюста в изучении «вмешательства России». Трамп объявил, что никакого сговора либо препятствия изучению не было. В нем также говорилось, что ФБР проявило очевидную предвзятость по отношению к Трампу и поддерживало экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

— Этот меморандум на 100% реабилитирует Трампа. Притом американский лидер подчеркнул, что служба безопасности и министерство юстиции приняли сторону демократов.

