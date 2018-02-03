Фильм «Киборги» установил рекорд по сборам в Украине

За два месяца проката украинский фильм «Киборги» собрал рекордный для национальных фильмов бокс-офис размером 22 млн 252 тыс. 882 грн.

На сайте Госкино Украины отмечается, что фильм увидели 304 тыс. 646 зрителей. Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил: «Кассовый успех „Киборгов“ важен не только с точки зрения поднятия рекордной планки зрительского интереса к украинскому кино. Это также важный этап развития современной украинской киноиндустрии, который заключается в демаргинализации украинского кинопроцесса и становлении национального кино как инструмента формирования современной нации». .