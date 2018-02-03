Генеральный прокурор Украины сказал о планах реализовать арестованные «вышки Бойко» в Крыму

Так как Украина не признает факт потери указанных добывающих мощностей, равнозначно как и факт воссоединения полуострова с Россией, согласно действующему законодательству страны Киев все еще может распоряжаться их судьбой, пусть и чисто фиктивно.

Напомним, «Черноморнефтегаз» приобрел вышки в 2011 г. Украина может реализовать самоподъёмные буровые установки, принадлежащие на текущий момент Республике Крым, 3-м лицам, чтобы уже они добивались в судах права владения вышками либо получения за них компенсаций. Об этом сегодня в процессе брифинга в Киеве сказал генеральный обвинитель Украины Юрий Луценко. Конечно, они на текущий момент находятся на временно захваченных территориях Крыма.

Идет речь о национализированных Республикой Крым буровых установках украинской компании «Черноморнефтегаз». В общем обе вышки были куплены у сингапурского производителя через сеть посредников за 800 млн долларов.

Источник издания ZN.UA из числа украинских юристов раскритиковал идею Луценко, направив внимание на то, что она несостоятельна.

«Мы регулярно повторяем, что РФ заблокировала доступ Украине к ее ресурсам и нелегально конфисковала украинские самоподъемные буровые установки, расположенные на территории Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений», — говорит один из юристов, занимающихся этим иском. В частности, с самого начала ноября предыдущего года руководитель компании Светлана Нежнова сообщила, что Российская Федерация якобы нелегально добывает два млрд. кубометров природного газа в год в финансовой зоне государства Украины на шельфе Черного моря, чтобы снабжать им население Крыма. «Где же логика? похожими заявлениями генеральный прокурор подрывает позицию украинского государства в интернациональных судах», — говорит источник.