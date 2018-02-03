Гройсман пообещал, что концу года в Украинском государстве начнет работать экстренная медавиация

Об этом сказал премьер Украины Владимир Гройсман на совещании руководства.

«По инициативе министра внутренних дел, мы сделаем экстренную авиации в государстве». Программа заработает в государстве совсем скоро. Гройсман объяснил, что создание такой авиации даст возможность по мере необходимости оперативно доставлять пациентов в медицинские заведения.

К концу этого года в государстве Украина начнут работать подразделения экстренной врачебной авиации. «Я думаю, что в первом месяце зимы мы уже такие подразделения запустим», — сообщил руководитель правительства. Это даст возможность нам перейти на новый качественный уровень обеспечения.