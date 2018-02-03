Итальянские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса со сборной Японии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сборная Италии по теннису вышла вперед в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Японии.

Итальянский дуэт Симоне Болелли/Фабио Фоньини в субботу в Мориоке (Япония) обыграл японскую пару Бен Маклахлан/Ясутака Утияма – 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:5. Теннисисты провели на корте более трех с половиной часов. Счет в матче стал 2-1 в пользу сборной Италии.

На воскресенье запланированы поединки Юити Сугита (Япония) – Фоньини и Таро Даниэль (Япония) – Андреас Сеппи (Италия).