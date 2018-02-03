Из-за сложностей с таможней Илон Маск переименовал свои огнемёты

Предприниматель разъяснил это тем, что при отправке товаров клиентам появляются трудности с таможенными службами, информирует Total.kz ссылаясь на Lenta.ru.

Илон Маск переименовывает свои огнемёты Boring из-за сложностей, связанных с перемещением их через таможню.

В то же время пограничная служба Канады позволила ввозить в страну «невоенные» огнемёты, в том числе и продукцию Маска. Как информирует Маск в своем Твиттер, из-за этого ему придется переименовать новинку в «неогнемет» либо в «устройство для поднятия температуры».

До этого Маск утверждал, что регулирующие структуры США одобрили продукт.

До этого Маск представил огнемет компании Boring, который несомненно поможет «спасти от зомби-апокалипсиса». Сообщение об этом он написал в своём аккаунте в социальная сеть Twitter. Отмечается, что стоимость одного такого составляла порядка 700 долларов, сообщает «Подмосковье 360».

Предприниматель анонсировал продукт собственной The Boring Company 28 января. Предполагается, что они помогут спастись от зомби-апокалипсиса.

До этого Маск представил новые устройства публике. Видимо, это и был расчётный объём партии, так как предзаказы больше не принимаются.