Игроки канадской команды «Дофин Кингз» вышли на очередной матч Молодежной хоккейной лиги вышли в форм, стилизованную под украинскую вышиванку.

Данное мероприятие прошло в рамках специального шоу под названием «Украинская ночь» перед поединком «королей» против «Виннипег Блюз».

Отмечается, что спортсмены вышли на игру в экипировке, на которой кроме орнамента, кириллицой было написано название команды и фамилии хоккеистов. Кроме того, выход игроков на лед также сопровождался объявлением их имен на украинском языке.

Данная встреча завершилась поражением команды из Дофина — 4:7.

Embedded video for Канадские хоккеисты вышли на матч в украинских вышиванках

Embedded video for Канадские хоккеисты вышли на матч в украинских вышиванках

Embedded video for Канадские хоккеисты вышли на матч в украинских вышиванках

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