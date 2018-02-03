Клинцевич отреагировал на новую ядерную доктрину США

Новая ядерная стратегия США сознательно смешаны два понятия — «безопасность» и «доминирование», сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Если называть вещи своими именами, новая американская ядерная стратегия — это своего рода реакция на меняющуюся ситуацию в мире, что ставит под сомнение сам принцип доминирования какой-либо державы. События на Корейском полуострове показали, что США не могут чувствовать своего полного превосходства даже в противостоянии с КНДР», — приводит пресс-служба мнение парламентария.
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Обнародованный Вашингтоном документ серьёзно усиливает конфронтационную составляющую внешней политики США, сосредотачиваясь на соперничестве с Россией в ядерной сфере вооружений, уверен Клинцевич.
«Нельзя не видеть, что опубликованный документ изрядно насыщен «идеологическими впрыскиваниями», пытающимися выставить Россию главным виновником модернизации ядерных сил США», — обратил внимание первый зампред оборонного Комитета верхней палаты.
В тоже время разрыв контактов с Москвой о ядерных рисках был инициативой американской стороны, которая предпочла воспользоваться для этого как предлогом крымским референдумом и переключилась на бездоказательные обвинения России в нарушении различных договоров, напомнил Клинцевич.
«И, конечно, следует учитывать финансовые аппетиты Пентагона и всего военно-промышленного комплекса, имеющих в США мощнейшее лобби. Они готовы, что называется, «скушать» любую сумму, и, как персонаж из английского стишка Робин-Бобин, страдавший непомерным аппетитом, будут еще и недовольны», — заключил сенатор.
В ночь на 3 февраля Пентагон представил новую ядерную доктрину Соединённых Штатов. Документ под названием «Обзор ядерной политики», отмечает, что США намерены продолжать предложенную бывшим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала».
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