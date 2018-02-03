Колбаса без мяса в законе

По новому ГОСТу в полукопченых мясных изделиях может фактически отсутствовать мясо. На прилавках магазинов появится абсолютно легальная колбаса, в которой будет минимум мяса.

В обновленном ГОСТе — 5 категорий колбас (ранее их было три). Самая лучшая — категория «А», в которой чистого мяса должно быть минимум 80%.

В данный момент Росстандарт ввел еще две категории «Г» и «Д».

По достоверным данным «МК», ГОСТ коснется бутербродных колбас в «прямых батонах» и тонких крученых колбасок-колец. Также новые правила поделили весь ассортимент магазинных колбасных департаментов на замороженные и прохладные изделия.

Также новый ГОСТ разделит колбасы на замороженные (должны храниться при температуре не выше минус 8-ми градусов) и прохладные (не выше плюс 12 градусов) изделия. В ней мяса кот наплакал — максимум 20%. При всем этом сделанный по техническим условиям (ТУ) продукт нельзя назвать «Одесская», «Краковская», сервелат, а еще венгерские и охотничьи колбаски. Вместе с тем в новом стандарте ужесточились требования к наименованию колбас. Очередной важный главный аспект коснется сырья. Нельзя использовать для колбас повторно замороженное либо серое мясо. Такое новшество коснется только продукции, в которой содержатся фиксаторы окраски. Серый оттенок сейчас считается несоблюдением для колбасного деликатеса, ежели речь идёт о продукции, где есть фиксаторы окраски.