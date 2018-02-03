Командиры батарей на Ставрополье и Кубани приступили к состязаниям за приз маршала артиллерии Владимира Михалкина

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани, начался первый отборочный этап всеармейских состязаний командиров артиллерийских, реактивных и минометных батарей на приз маршала артиллерии В.М. Михалкина.

В ходе состязаний будут оценены теоретические знания офицеров и их практические навыки по тактической, специальной, технической, физической подготовке, вождению боевых машин, выполнению упражнений контрольных стрельб из автомата АК-74, пистолета Макарова и гранатомёта РПГ-7.

Но самая главная задача участников — продемонстрировать свои профессиональные навыки по управлению огнем батарей, оснащенных самоходными гаубицами «Мста-С», «Гвоздика» и «Акация», минометами «Сани» и «Поднос».

Выполнение огневых задач конкурсантами будет осуществляться с командно-наблюдательных пунктов, развернутых на местности, и из командирских машин управления огнем.

Также офицеры выполнят зачетные упражнения по вождению самоходных артиллерийских установок и колесной техники.

Победители состязаний примут участие во втором отборочном этапе соревнований, который пройдет весной в масштабах общевойсковой армии ЮВО.