В Симферополе сегодня, 3 февраля, прошел митинг «Россия в моем сердце», посвящённый годовщине победы в Сталинградской борьбе и антироссийским санкциям. «Люди пришли выразить протест по поводу антироссийских санкций», — сообщил репортерам уполномоченный организаторов, в числе которых региональная молодежно-патриотическая организация «Основа». По оценке организаторов мероприятия, им удалось вывести на площадь Ленина приблизительно 10 тыс. человек. Многие подняли над головами лозунги: «Долой санкции!», «Крым останется российским» и т. д.

«Мы видим по настроению людей». Акция посвящена годовщине великой победы в Сталинградской борьбе и антироссийским санкциям. В поддержку демонстрантов выступили спикер парламента РК Владимир Константинов, народные избранники ГД РФ Константин Бахарев, Андрей Козенко и Светлана Савченко. Они уже не вспоминают и не задаются вопросами.

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что граждане Крыма безразлично относятся к западным санкциям. Санкции, они, конечно, обидные…

По его словам, без западных ограничений из местного аэропорта летали бы самолеты по всей Европе.

По его словам, ограничения влияют морально из-за собственной несправедливости.

«Непонятно за что и почему, однако это уже отдельная тема. Я и сам под санкциями, и очень отлично себя чувствую», — написал Константинов на собственной странице в социальная сеть Facebook.

Организаторы объясняют, что местное население уже привыкло игнорировать санкции, однако многие недовольны, что с того времени как Крым вошел в состав Российской Федерации, из аэропорта Симферополя можно улететь только в иные регионы РФ.