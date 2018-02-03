Курды соболезнуют РФ из-за гибели российского пилота в Идлибе

Свои искренние соболезнования выразили России Курдские силы самообороны Африна из-за гибели российского пилота в провинции Идлиб.

3 февраля министерство обороны России сообщило, что российский реактивный самолет Су-25 сбили в Сирии в районе провинции Идлиб. Пилот доложил о катапультировании в сирийском районе. Он погиб, сражаясь с местными боевиками.

Официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду выразил соболезнования народу России из-за гибели пилота. Он сказал, что в память о русском летчике зажгли свечи.

Хеду сообщил, что террористы в Идлибе осаждены. Их могут поддерживать только из Турции, сказал он. Террористы из-за которых погиб русский пилот, виноваты и в гибели курдов, считает представитель. Он призывает объединить усилия, бороться с ними и их покровителями вместе. Хеду предлагает полностью лишить вооруженные группировки доступа к границе с Турцией.