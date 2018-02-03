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» » Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске торжественно приняли Военную Присягу

Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске торжественно приняли Военную Присягу


Добавлено: 03 фев 2018 в 23:49, Категория: Общество
Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске торжественно приняли Военную Присягу
 



120 курсантов нового набора учебного батальона Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ г.Ейске приняли Военную Присягу и, с этого дня приступили к обучению по ряду авиационных противолодочных специальностей. Цикл обучения будет проходить до апреля месяца. Программа цикла обучения разработана в соответствии с подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации флотов. В апреле, экзаменационная комиссия, назначенная приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Владимира Королёва, детально оценит уровень полученных знаний курсантов учебного батальона и они будут направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Всего за три года подготовки младших специалистов в Центре боевого применения и переучивания летного состава, было подготовлено свыше 700 таких специалистов для частей и соединений морской авиации по 4 военно-учетным специальностям, включая специализации по наземным средствам обслуживания авиационной техники, средствам поиска и поражения подводных лодок.



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Добавлено: 03 фев 2018 в 23:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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