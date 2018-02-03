Лена Хромина осталась одна со своими чувствами

Нас сегодня выгнала Ксюша на тет, спросила, кто возьмет «черную метку». Ее взяла я и сказала, что ради Саймона готова уйти с проекта, что я готова ради него на все! А Марго сказал: «Ну, если коллектив поддержит меня, чтобы я не ушла с проекта, то я готова взять». То есть она взяла ее с условием каким-то, и по ней было видно, что для нее важен проект. А я сказала, что мне вообще плевать, уйду я или нет. Мне главное, чтобы рядом был Саймон.Он понял, что у меня к нему искренние чувства, а Марго проявила себя как неискренняя. Но в итоге он долго психовал, а потом все равно ушел к ней. А у меня это как наказание — оставаться со своими чувствами одной.