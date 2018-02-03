Лена Хромина осталась одна со своими чувствами

Показать меню
Актуально
Руководители российской разведки ездили в США на консультации, – СМИ - 12:35 Руководители российской разведки ездили в США на консультации, – СМИ Конфликт на Донбассе один из самых смертоносных в Европе - 12:35 Конфликт на Донбассе один из самых смертоносных в Европе Один человек погиб, когда поезд с республиканцами врезался в грузовик - 12:38 Один человек погиб, когда поезд с республиканцами врезался в грузовик Возраст и зрение: как стареют глаза - 12:49 Возраст и зрение: как стареют глаза FashionTime Designers на Mercedes-Benz FWR: новый сезон, новые коллекции - 12:49 FashionTime Designers на Mercedes-Benz FWR: новый сезон, новые коллекции Юлия Жукова сбежала с проекта - 12:52 Юлия Жукова сбежала с проекта Суд признал Никиту Белых виновным во взяточничестве - 12:55 Суд признал Никиту Белых виновным во взяточничестве Россия пообещала противостоять санкциям США в международных организациях - 12:55 Россия пообещала противостоять санкциям США в международных организациях В Кремле заявили о готовности к расширению санкций США на госдолг - 12:56 В Кремле заявили о готовности к расширению санкций США на госдолг Более 70% опрошенных россиян твердо решили голосовать на выборах - 12:56 Более 70% опрошенных россиян твердо решили голосовать на выборах Песков подтвердил поддержку Путиным перевода ОАК в состав «Ростеха» - 12:56 Песков подтвердил поддержку Путиным перевода ОАК в состав «Ростеха» Александр Легков: Это прекрасный день, мне нужно пережить это, осознать, что - 12:59 Александр Легков: Это прекрасный день, мне нужно пережить это, осознать, что произошло После решения CAS сборная России сохранит первое место в медальном зачёте - 12:59 После решения CAS сборная России сохранит первое место в медальном зачёте Олимпиады-2014 Александр Жуков: Мы с самого начала были уверены в невиновности наших - 12:59 Александр Жуков: Мы с самого начала были уверены в невиновности наших спортсменов Елена Вяльбе: Вообще, мы просто счастливы, я верила, что рано или поздно это - 12:59 Елена Вяльбе: Вообще, мы просто счастливы, я верила, что рано или поздно это произойдет Результаты Олимпиады-2014 оправданных CAS 28 российских спортсменов - 12:59 Результаты Олимпиады-2014 оправданных CAS 28 российских спортсменов восстановлены «Селфи» с Константином Хабенским выходит в российский прокат? - 13:00 «Селфи» с Константином Хабенским выходит в российский прокат?
» » Лена Хромина осталась одна со своими чувствами

Лена Хромина осталась одна со своими чувствами


Добавлено: 03 фев 2018 в 12:14, Категория: Шоу-бизнес
Лена Хромина осталась одна со своими чувствами
Нас сегодня выгнала Ксюша на тет, спросила, кто возьмет «черную метку». Ее взяла я и сказала, что ради Саймона готова уйти с проекта, что я готова ради него на все! А Марго сказал: «Ну, если коллектив поддержит меня, чтобы я не ушла с проекта, то я готова взять». То есть она взяла ее с условием каким-то, и по ней было видно, что для нее важен проект. А я сказала, что мне вообще плевать, уйду я или нет. Мне главное, чтобы рядом был Саймон.
Он понял, что у меня к нему искренние чувства, а Марго проявила себя как неискренняя. Но в итоге он долго психовал, а потом все равно ушел к ней. А у меня это как наказание — оставаться со своими чувствами одной.


Материалы по теме:

Лена Хромина рассказала о причинах потасовки с Марго Овсянниковой
Дом 2 - Остров любви - 5014 выпуск (31.01.2018) ТНТ
Лена Хромина и Саймон Марданшин провоцируют друг друга
Кристине Раввинской абсолютно не нравится Лена Хромина
Добавлено: 03 фев 2018 в 12:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию по поводу нового транша

МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию по поводу нового транша

Арсенал плеток и наручников: во Львове обнаружили БДСМ-студию для любителей секс-извращений (ФОТО)

Арсенал плеток и наручников: во Львове обнаружили БДСМ-студию для любителей секс-извращений (ФОТО)

В Северной Корее нашли подземную армию

В Северной Корее нашли подземную армию

Мария Огоева предложила подписчикам поиграть в игру

Мария Огоева предложила подписчикам поиграть в игру

Загрузка...



Лента новостей
«Все звонят в Украину». Дончане массово выезжают на жд-вокзал ради сигнала Vodafone - 12:00 «Все звонят в Украину». Дончане массово выезжают на жд-вокзал ради сигнала VodafoneЖан Паскаль назвал фаворита боя Гассиев - Дортикос - 11:56 Жан Паскаль назвал фаворита боя Гассиев - ДортикосИтальянские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса со сборной Японии - 11:56 Итальянские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса со сборной ЯпонииАкито Ватабэ победил в лыжном двоеборье на этапе Кубка мира в Японии - 11:56 Акито Ватабэ победил в лыжном двоеборье на этапе Кубка мира в ЯпонииБеспилотное аэротакси Airbus совершило первый полет - 11:53 Беспилотное аэротакси Airbus совершило первый полетРазрешения получили «Аэрофлот» и EgyptAir: как будет возобновлено авиасообщение с Египтом - 11:49 Разрешения получили «Аэрофлот» и EgyptAir: как будет возобновлено авиасообщение с ЕгиптомПентагон назвал Российскую Федерацию, КНДР и КНР «уникальными» опасностями союзникам США - 11:45 Пентагон назвал Российскую Федерацию, КНДР и КНР «уникальными» опасностями союзникам СШАПовышением налоговых доходов занялись в Республике Карелия - 11:43 Повышением налоговых доходов занялись в Республике КарелияКлинцевич прокомментировал новую ядерную доктрину Пентагона - 11:43 Клинцевич прокомментировал новую ядерную доктрину ПентагонаОколо 300 военнослужащих Черноморского флота примут участие в 50-й Всероссийской акции - 11:38 Около 300 военнослужащих Черноморского флота примут участие в 50-й Всероссийской акции «Бескозырка-2018» в Новороссийске«Пусто и бедненько». В сети показали фото перед открытием «Амстор сити» - 11:36 «Пусто и бедненько». В сети показали фото перед открытием «Амстор сити»Фильм «Киборги» установил рекорд по сборам в Украине - 11:36 Фильм «Киборги» установил рекорд по сборам в УкраинеСМИ: "Реал" поднимет зарплату Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год - 11:28 СМИ: Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал домашнего ЧМ, обыграв финнов - 11:28 Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал домашнего ЧМ, обыграв финнов
Последние новости
В МВД планируют создать собственную вертолетную службу - 12:29 В МВД планируют создать собственную вертолетную службу ВСУ возобновили контроль над селом Катериновка на Луганщине - 12:28 ВСУ возобновили контроль над селом Катериновка на Луганщине Джиджи Хадид и Tommy Hilfiger выпускают новую коллекцию - 12:21 Джиджи Хадид и Tommy Hilfiger выпускают новую коллекцию Бренд Sonia Rykiel выпустил юбилейную коллекцию - 12:21 Бренд Sonia Rykiel выпустил юбилейную коллекцию «Нух, Харлампий, Принцесса»: украинцы выбирают детям необычные имена - 12:18 «Нух, Харлампий, Принцесса»: украинцы выбирают детям необычные имена Лена Хромина осталась одна со своими чувствами - 12:14 Лена Хромина осталась одна со своими чувствами Из-за сложностей с таможней Илон Маск переименовал свои огнемёты - 12:14 Из-за сложностей с таможней Илон Маск переименовал свои огнемёты В парке «Дружба» состоится массовая гонка «Лыжня России-2018» - 12:14 В парке «Дружба» состоится массовая гонка «Лыжня России-2018» Екатеринбургский аэропорт Кольцово вложит 7 млн руб. в подготовку к «Экспо-2025» - 12:14 Екатеринбургский аэропорт Кольцово вложит 7 млн руб. в подготовку к «Экспо-2025» Командиры батарей на Ставрополье и Кубани приступили к состязаниям за приз маршала артиллерии - 12:10 Командиры батарей на Ставрополье и Кубани приступили к состязаниям за приз маршала артиллерии Владимира Михалкина Зенитчики ЮВО в Северной Осетии отразили нападение условного воздушного противника - 12:10 Зенитчики ЮВО в Северной Осетии отразили нападение условного воздушного противника Сборная РФ вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом - 12:08 Сборная РФ вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом Сторонник «ДНР» напророчил жуткую казнь пропагандистам «республики» - 12:01 Сторонник «ДНР» напророчил жуткую казнь пропагандистам «республики»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"