Министр Польши: страна исполняет запрет вырубки Беловежской пущи

Ковальчик, который посетил Беловежскую пущу, подчеркнул, что там не ведутся активные действия в сфере лесного хозяйства. По его словам, польская сторона приступила к выполнению распоряжения суда ЕС, который ввел запрет на вырубку после скандала, возникшего в связи с объявленным в республике проектом по уничтожению 1,3 млн деревьев, якобы пораженных жуком-короедом.

По его словам, «нет свидетельств того, что после 20 ноября на территории пущи вырубались деревья». По планам руководства Польши, вырубке в заповеднике подлежали около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем — короедом-типографом. Ковальчик объявил, что после 20 ноября нет признаков вырубки деревьев в другом объеме, чем тот, который грозит безопасности жизни либо здоровья людей. Таким образом, суд оставил в силе решение, вынесенное 27 июля.

К концу осени суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно закончить энергичное лесопользование в Беловежской пуще, кроме случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности.

Вырубать можно только некоторые деревья, которые представляют опасность для окружающих. Решение по этому делу будет вынесено к середине весны.

Напомним, что еще весной между Польшей и ЕС появился конфликт.