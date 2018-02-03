Минобороны обнародовало видео удара по сирийскому району, откуда сбили Су-25

Видеоролик уничтожения террористов в провинции «Идлиб» обнародовало министерство обороны России. Видео опубликовал канал «Звезда».

Больше трех десятков террористов уничтожили, когда применили оружие высокой точности по району в провинции Идлиб. Он находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ). Из этого района третьего февраля запустили ракету ПЗРК по российскому реактивному самолету Су-25, рассказали в министерстве обороны России. Пилот доложил о катапультировании в сирийском районе. Он погиб во время борьбы с местными боевиками. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии принимает меры для возвращения тела российского пилота.