На Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» в Петербурге 3 февраля прошел митинг-концерт в поддержку олимпийский спортсменов РФ. Большинство из них доставляли особыми автобусами, в воздухе реяли флаги «Единой России» и «Справедливой России». В рамках митинга выступили народные избранники Госдумы Сергей Боярский и Светлана Журова.

В собственных речах выступающие призывали поддержать русских спортсменов, а еще принять участие в волонтерском движении.

Напомним, по указу президента РФ Путина 2018 год объявлен Годом добровольца. В некоторых областях участники мероприятий также планируют выразить поддержку русским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. «Пока мы едины — мы непобедимы», — подытожил парламентарий.

Патриотические митинги-концерты проходят 3 февраля в столице и иных городах РФ с целью продемонстрировать единство народа и почтить память героев, сражавшихся в годы ВОВ.

Что касается РФ, то CAS встал на сторону ряда россиян, однако решение об их участии в Олимпиаде принимать все равно будет МОК.

Отметим, что в столице схожая акция проходила на Васильевском спуске.