Моника Беллуччи покорила Лос-Анджелес роскошным образом

В Лос-Анджелесе стартовал фестиваль итальянского кино главной звездой его открытия стала популярная актриса Моника Беллуччи, получившая в этом году почетную премию фестиваля.

Отмечается, что фильмом церемонии открытия выбрали одну из последних картин с участием Беллуччи — ленту Эмира Кустурицы «По млечному пути». В картине показана история любви, разворачивающаяся в период Боснийской войны.

На красной дорожке Белуччи позировала в черном платье от Dolce & Gabbana силуэта «русалка» с обнаженными плечами.

Свой роскошный наряд Беллуччи дополнила подвеской от Cartier и золотым клатчем.

Фото: