МВД Эстонии решит судьбу проекта по модернизации границы с РФ

МВД Эстонии в течение двух недель примет решение по проекту строительства инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

Глава ведомства отметил, что стоимость проекта выросла более, чем вдвое. Вахер подчеркнул, что через две недели ДПП сможет вынести решение по дальнейшей судьбе восточной границы республики. При этом он напомнил, что правительство Эстонии ставит перед ведомством задачу «создать инновационную внешнюю границу ЕС».

Ранее глава МВД Эстонии Андерс Анвельт заявил, что правоохранительные органы проведут аудит на предмет резкого удорожания проекта. За два года стоимость модернизации инфраструктуры выросла с €79 млн до €197 млн.

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