Санкции США и ЕС против России лишили Украину половины валового внутреннего продукта (ВВП), заявил депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев в эфире местного телеканала.

Евгений Мураев отметил, что ЕС и Россия, несомненно, пострадали от санкций, но это лишь маленький процент, в то время как Украина понесла колоссальные убытки.

Украинский политик обратил внимание на то, что в стране все крупные предприятия превратили в музеи, производство остановилось.

Напомним, США и ЕС ввели санкции против России из-за разногласий по Украине. В ответ Россия взяла курс на импортозамещение, заявив, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.