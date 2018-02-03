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Народные избранники утвердили Андрея Гетманова на пост главы города Майкопа


Добавлено: 03 фев 2018 в 23:06, Категория: Политика
Народные избранники утвердили Андрея Гетманова на пост главы города Майкопа

Конкуренцию Гетманову составлял управляющий делами горсовета Владимир Шустов. Со вступлением в должность нового главы города поздравили народные избранники, сотрудники образования и бизнеса. Им стал ранее исполняющий обязанности мэра города Андрей Гетманов. За А. Гетманова проголосовали все 24 присутствовавших депутата. Он пообещал работать «с учетом законных интересов граждан города».

— Одной из основных задач остается осуществление майских указов Президента Российской Федерации, особенно по увеличению зарплат бюджетникам и в реальном секторе экономики.

Руководитель Адыгеи указал основные проекты, которые в рамках инициатив Кабмина РА и федеральных программ необходимо воплотить в Майкопе совсем скоро: «Бережливая поликлиника», «Формирование комфортной городской среды», где должны быть задействованы сами горожане. В Майкопе еще много проблемных вопросов, и их решение сейчас зависит от вас, вашего опыта и готовности действовать.

Вновь избранный мэр Майкопа Андрей Гетманов родился в давно минувшем 1965 году в Краснодаре, окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Неделина по специальности «системы управления летательных аппаратов». Служил на космодроме «Байконур». По окончании военной службы с 1995 года по 2017 год руководил майкопским предприятием «Монтаж».



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Добавлено: 03 фев 2018 в 23:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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