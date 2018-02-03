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NASA показало, как в реальности выглядит небо


Добавлено: 03 фев 2018 в 13:38, Категория: Украина

Специалисты NASA обнародовали потрясающий снимок, сделанный с помощью космического телескопа «Хаббл».

С помощью объектив его камеры (Hubble's Wide Field Camera 3) был направлен в сторону центра нашей галактики — Млечного пути. Этот центр расположен в 26 тыс световых лет от Земли.

Ученые сообщили, что они как бы открыли сундук с драгоценностями. В кадр попала сияющая россыпь белых, желтых, красных и голубых звезд — молодых, старых, младенцев, гигантов и карликов. Астрономы насчитали более 10 000 звезд, похожих на наше Солнце.


Фото:
NASA показало, как в реальности выглядит небо


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Добавлено: 03 фев 2018 в 13:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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