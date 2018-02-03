Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ксения Собчак возглавили рейтинг самых богатых блогеров

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) проанализировало примерные маркетинговые доходы ведущих русских видеоблогеров за 2-ое полугодие прошлого года и узнало, сколько зарабатывает Юрий Дудь. Специалисты оценили общий заработок за период с июля по декабрь предыдущего года. Они подсчитали, сколько знаменитости могли заработать за указанное время на собственных страницах в социальных сетях.

По данным агентства, Бузова стала лидером с уровнем заработка 47,7 млн. руб. за шесть месяцев.

Немного отстает ее коллега Ксения Бородина, ей не хватило 5-ти млн., чтобы стать лидером рейтинга.

Как подсчитали специалисты, именно данная тройка лидеров смогла опередить и известных блогеров, которые создают видеоконтент в YouTube. Тройку лидеров замкнул Николай Соболев, заработавший 26 млн руб. Замыкают 10-ку лидеров еще две Instagram-звезды — Анна Хилькевич (17,4 млн.) и Мария Кожевникова (14,5 млн.). Рекламируемые блогером товары соответствуют тематике его YouTube-канала: это смартфоны, интернет-магазины, приложения и игры для телефона. Интеграция в ролики рекламы продуктов, не интересных аудитории либо вызывающих у нее негатив, может привести к ее неэффективности и даже к потере фолловеров. В то же время большинство звезд шоу-бизнеса рекламируют фактически все категории товаров, получая большой заработок за счет большего количества рекламы.