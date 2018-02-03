Патруль ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории

Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом организация сообщила в своем отчете.

Инцидент произошел вчера, 2 февраля неподалеку от Ясиноватой. Около 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ и услышали, как «над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в цель в 10–15 метрах на восток от них».

«Патруль миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке», — отмечается в сообщении.

Перед этим обстрелом представители миссии зафиксировали еще несколько обстрелов со стороны боевиков и 5 взрывов неопределенного происхождения.