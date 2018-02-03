Пентагон назвал Российскую Федерацию, КНДР и КНР «уникальными» опасностями союзникам США

«Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными опасностями для наших союзников, подтверждают решительность столицы вернуться к противостоянию великих держав», — утверждается в документе.

«Сегодня Российская Федерация модернизирует это оружие, а еще иные стратегические системы».

РФ, КНР и Северная Корея перечислены «через запятую» в новейшей ядерной доктрине Пентагона как «уникальные и сложные угрозы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в тексте документа. Кроме того, в государстве продолжает производиться плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия.

«Северная Корея ускорила провокационные попытки получить ядерное оружие и ракетные возможности, а кроме этого выразила конкретные угрозы использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и их союзников в регионе», — поясняется в документе.

Обеспокоены США и ядерной программой Ирана.

Об этом говорится в тексте документа. По мнению США, ситуация с партнерством в АТР подобна той, которая существует в ЕС: нужно быть сплоченными и «обеспечивать доверие» в регионе.

Также в доктрине сказано, что КНДР остались практически месяцы до возможности нанести ракетно-ядерный удар по США.

Военно-политическое руководство США обозначило КНДР в качестве «неотложной и непредсказуемой угрозы» для американских интересов в мире.

Ядерный терроризм остается угрозой для США, а еще для международной безопасности и стабильности, говорится в документе.

«При этом расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению», — уточнили авторы доктрины.

США привержены абсолютному уничтожению хим. и биологического оружия, а кроме этого в перспективе и ядерного оружия, говорится в документе.

Пентагон вывез с территории Южной Кореи свои ядерные заряды в 1991 г.

Президент США Дональд Трамп объявил, что заключения новоиспеченной ядерной доктрины основаны на реалистических оценках мировой безопасности, и подчеркнул, что модификацию ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация) очень долго откладывали прошлые президенты.

Но Пентагон при всем этом раскритиковал предложенный в представительстве ООН Договор о запрещении ядерного оружия.