Пентагон применит атомное оружие в ответ на неядерное нападение

Американское оборонное ведомство обнародовало концепцию свежей ядерной доктрины, в которой, кроме прочего, называется условие для использования США ядерного оружия. Американские военные обещают пустить собственный атомный арсенал в ход только в самых «чрезвычайных обстоятельствах», тем не менее при всем этом они оставляют себе удивительное еще пару лет назад пространство для трактовки того, что именно такими обстоятельствами является, а что нет.

Об этом говорится в тексте документа. США порывают с данной традицией.

Позицию Пентагона по применению ядерного оружия озвучил замминистра обороны США Патрик Шэнахан.

«Обязательства США перед нашими союзниками и партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе непоколебимы».

РФ, КНР и Северная Корея перечислены «через запятую» в новейшей ядерной доктрине Пентагона как «уникальные и сложные угрозы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в тексте документа.

«Это ответ на развитие русского потенциала и на природу их стратегии и доктрины», — говорится в предисловии доктрины. Иран также развивает иные неядерные военные возможности, включая системы крылатых ракет и возможности кибервойны для наступательных операций. В документе отмечается, что северокорейские ядерщики «продолжают производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия».

Он также объявил, что изложенные в новой ядерной доктрине рекомендации не требуют расширения ядерного арсенала Соединенных Штатов и создания новых боеголовок. Об этом говорится в новейшей ядерной доктрине США.

Американские власти также подтвердили свою приверженность по обеспечению безопасности союзников. В новейшей доктрине сообщается, что США сохранят обязательства по предоставлению союзным государствам «ядерного зонтика». «В том числе это предполагает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, расположенных на подводных лодках, а еще размещение крылатых ракет морского базирования», — сообщил Шанахан. «В то время пока мы сокращали наш ядерный арсенал, такие страны, как Российская Федерация и КНР, передвигались в обратном направлении», — говорится в письменном объявлении Хейли.