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Петлюра и вши


Добавлено: 03 фев 2018 в 00:20,
Петлюра и вши
Почти миллион долларов потратят украинские власти на фильм о пане атамане

На Украине начинается съёмка художественного фильма о Семёне Петлюре — в рамках программы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения погромщиков и антисемитов.


Узник камеры № 666

Правители Украины на самом деле — прямые идейные потомки пана атамана. Президент Виктор Ющенко, которого Олесь Бузина как-то метко назвал карикатурой на Петлюру, помнится, ездил к атаману на могилу в Париж, на кладбище Монпарнас — поклониться. А президент Пётр Порошенко недавно признался, что на последний день рождения кто-то подарил ему брошюру Петлюры под названием «Московская вошь».

Захватывающее чтение, надо полагать, особенно в нынешней политической ситуации. Хотя я, признаться, по старой привычке предпочитаю других авторов родом из Киева — например, Михаила Афанасьевича Булгакова. Как это там у него в «Белой гвардии»: «Именно, в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и всё. Вот и всё! И из-за этой бумажки, — несомненно, из-за нее! — произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас… Ай, ай, ай! Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семён Васильевич Петлюра».


Гоп, куме, не журысь!

В годы Гражданской войны пан атаман несколько раз устанавливал в Киеве свою дикую и диковинную диктатуру. Как и нынешние украинские лидеры, Петлюра очень любил псевдоисторические и псевдопатриотические маскарады. Вот, к примеру, как описывал один из них писатель Константин Паустовский: «Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоёванный город на довольно смирном белом коне. Коня покрывала голубая попона, обшитая жёлтой каймой. На Петлюре же был защитный жупан на вате. Единственное украшение — кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея, — била его по ляжкам. Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую «шаблюку», на бледного припухлого Петлюру и на гайдамаков, что гарцевали позади Петлюры на косматых конях. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами — оселедцами — на бритых головах (чубы эти свешивались из-под папах) напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведёнными синькой глазами залихватски откалывали гопак. «Гоп, куме, не журысь, туды-сюды повернысь!»

Киевляне сделали из нового «самостийного» правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило горожан, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские.

Петлюра привёз с собой тяжеловесный, полный заимствований галицийский язык. Из пыльных нор выползли усатые громадяне-шовинисты. Киев стал похож на карикатуру на старосветскую Украину, вплоть до ларька с пряниками под вывеской «Оце Тарас с Полтавщины». Было непонятно, происходит ли нечто серьёзное или разыгрывается пьеса с действующими лицами из «Гайдамаков».


Репетиция холокоста по-украински

Одновременно, впрочем, творились и действительно серьёзные вещи. Петлюровская печать развернула оголтелую пропаганду превосходства украинцев над другими народами, «хлопцям» официально рекомендовалось брать жен только из своей среды «в целях спасения казацкой нации от вырождения». Преподавание русского языка было запрещено, в армии шли массовые чистки от «неукраинцев». Согласитесь, вполне в духе нынешней гоп-компании, правящей на днепровских холмах.

С приходом к власти Петлюры по Украине прокатились страшные еврейские погромы. Сошлюсь здесь на одного из самых скрупулёзных историков Гражданской войны, писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына: «С декабря 1918 по август 1919 петлюровцы устроили десятки погромов, в ходе которых, по данным комиссии Международного Красного Креста, было убито около 50 тысяч человек… Шли без перерыва еврейские погромы, начавшиеся почти одновременно с организацией украинской власти, ставшие особенно жестокими в период так называемой директории и не прекращавшиеся до тех пор, пока существовала вооружённая украинская сила…»

«По всей Украине, когда повстанцы нападают на поезда, по вагонам раздаётся команда: «Коммунисты и евреи, выходи». Отзывающихся на команду расстреливают тут же у вагонов», а то — контроль документов или заставляют произносить «кукуруза», и если произносится не чисто — заподозренного в еврействе уводят и пристреливают», — приводит Солженицын свидетельство очевидца тех событий.

Подобного размаха уничтожение евреев достигло в мире ещё лишь однажды — при Адольфе Гитлере. Недаром же петлюровщину иногда называют «репетицией холокоста»!


Пусть читают «Московскую вошь» и чешутся!

Семён Петлюра был убит в Париже 25 мая 1926 года Шоломом Шварцбардом, вся семья которого погибла во время петлюровских погромов на Украине. В октябре 1927 года парижский суд оправдал Шварцбарда, приняв во внимание его мотивы (месть за родных и за всех евреев, погибших во время петлюровских погромов 1919-1920 годов). Однако в данном случае приговор европейского суда ни Петру Порошенко, ни украинским кинематографистам не указ.

В финале булгаковской «Белой гвардии» Петлюра во сне Алексея Турбина ещё раз прямо уподобляется нечистой силе, исчезающей на рассвете с первым пением петухов: «Петурра!.. Петурра… Петурра… храпит Алексей… Но Петурры уже не будет… Не будет, кончено. Вероятно, где-то в небе петухи уже поют, предутренние, а значит, вся нечистая сила растаяла, унеслась, свилась в клубок в далях за Лысой Горой и более не вернётся. Кончено».

Уверен, точно так же рано или поздно сгинут в далях за Лысой горой и нынешние правители нэзалэжной. Но это потом. Пока же для меня удивителен один-единственный факт — почему в Киеве, на Андреевском спуске, по-прежнему работает музей Михаила Афанасьевича Булгакова? Непорядок, Пётр Алексеевич! Я бы закрыл! А книги этого вредного писателя — сжёг! Можно прямо на майдане! Пусть читают «Московскую вошь» и чешутся!


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Добавлено: 03 фев 2018 в 00:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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