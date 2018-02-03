Почему в ОРДО улучшился сигнал Vodafone: появились объяснения

Последние сведения об улучшении сигнала Vodafone в Донецке связывают с изменением настроек оборудования мобильного оператора. Об этом на своей странице в Twitter написал пользователь Necro Mancer.

«Есть инфа, что улучшение сигнала #Водафон'а на Т1 может быть связано с тем, что направили антенны внутрь #ОРДО, передатчики на полной мощности», — отметил он.

«35 километров может работать, при наличии фич вроде extended range под 70 км и больше, так что мощность решает», — также добавил другой комментатор.

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