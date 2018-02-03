Полторак поблагодарил США за «своевременные» поставки смертельного оружия Украине

Руководитель военного ведомства Украины Степан Полторак поведал о том, что достиг консенсуса со своим североамериканским коллегой Джеймсом Мэттисом по вопросу передачи оборонительного смертельного оружия.

«Мы разглядели все вопросы, в том числе связанный с решением Соединенных Штатов о передаче (Украине — ред.) смертельного оружия».

Полторак поведал, что на встрече были рассмотрены все вопросы, касающиеся решения Вашингтона по передаче Киеву смертельного оружия. В частности, США хотят поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. «Мы работаем над тем, чтобы максимально результативно механизм передачи был осуществлен от США в Украину», — приводит объявление Полторака «РИА Новости». Он также поблагодарил Соединенные Штаты за «очень новейшее и правильное решение» о сотрудничестве.

По утверждению украинского министра, вооружение будет поставлено Киеву «своевременно и продуманно».

Полторак также выразил слова признательности Соединенным Штатам, которые не оставили государство Украину наедине с «российской агрессией». По его словам, это является бесспорным сигналом для других иностранных партнеров о необходимости и значимости помощи Украине.

План о передаче Киеву Javelin был одобрен администрацией президента США в конце 2014-го года. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин объявил РИА Новости, что Российская Федерация обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украинское государство.