Посольство РФ обещает посодействовать экстрадированному в США Левашову

Экстрадицию из Испании в США жителя России Петра Левашова прокомментировало посольстве нашей страны в Вашингтоне. Дипломаты готовы оказать ему нужную помощь.

Официального извещения от американских властей по поводу Левашова пока не поступало. Достигаем от американцев точной информации о местоположении жителя России.

«Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами 2-х стран на основе контракта о обоюдной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года», — сообщается в заявлении.

«Требуем от США предотвращения захватов жителей РФ по всему миру», — заключили в русском посольстве. Согласно сообщению американских следователей, Левашов создал ботнет — сеть зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно, без ведома собственников.

Задержали русского гражданина в Барселоне по запросу ФБР. В прошлом августе программист был заочно арестован в Российской Федерации после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского заведения в северной столице.

Испания в конце рабочей недели проинформировала американской стороне Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений.

Ранее говорилось, что он передан американской Службе федеральных маршалов.