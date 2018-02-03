Потап назвал своего фаворита Нацотбора на «Евровидение-2018»

Пока все определяются со своим фаворитом Нацотбора на конкурс Евровидение 2018 – Потап уже выбрал участника, который достоин, как он считает, представить Украину на песенном конкурсе.Потап признался, что будет болеть за Ингрет Костенко (INGRET). Это и не странно, ведь INGRET была участницей шоу "Голос країни", где Потап был ее тренером (орфография и пунктуация авторские):"На національному ,СТБшному відборі на Євробачення 2018, я буду вболівати за INGRET ,за її виключний талант,голос,добре сердце,європейське коріння (вона німкеня на половину) , почуття гумору,інтелект,красу,привабливість,енергію та любов до музики і планети,яку вона занотувала у пісні “Save my planet”, у цієї дівчини є місія і вона здійснена!"А у тебя есть предположения, кто будет представлять Украину во время конкурса Евровидение 2018? Поделись с нами своим мнением,.