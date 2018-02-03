Украинская певица Светлана Лобода, регулярно выступающая на территории России, рассказала своим покорнникам, сколько заработала за прошлый год на корпоративах.

В эфире Love Radio Москва ведущие Денис Курочкин и Александр Соколов спросили у украинской певицы, правда ли, что она заработала на корпоративах 2 миллиона евро, на что она ответила: «Пришло время зарабатывать».

Также, она сообщила, что ее продюсер обещал ей отпуск в январе, но из-за выступлений не получилось, в связи с чем она улетает в США, чтобы отдохнуть, записать новые песни и «давать еще больше концертов в Крокусе» (Москва).

Embedded video for «Пришло время зарабатывать»: Лобода рассказала, сколько ей платят в РФ

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