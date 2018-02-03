Прогноз на футбол: Ливерпуль-Тоттенхэм 4 февраля, ставки и коэффициенты, мнение экспертов, где и когда смотреть матч

Удастся ли «Тоттенхэму» сместить «Ливерпуль» с третьей строчки, продолжив беспроигрышную серию игр? Что об этом думают эксперты? Какой прогноз на футбол сегодня? Чьей победой закончится матч? Вопросы, волнующие болельщиков в преддверии игры.

Ливерпуль

«Ливерпуль» занимает третью строчку турнирной таблицы, однако думать о чемпионстве уже не приходится. Отрыв от лидеров таблицы «Манчестер Сити» слишком велик, уверены эксперты Livesport. «Ливерпуль» отстаёт от них на 18 очков.

А вот побороться за место, занимаемое «Манчестер Юнайтед» вполне возможно, от них «Ливерпуль» отстаёт всего на три очка.

Из пяти последних матчей, «красные» проиграли всего один раз в схватке против «Суонси» (0:1).

Стоит отметить, что на своём поле «Ливерпуль» ни разу никому не проигрывал.

Тоттенхэм

Лондонский клуб занимает 5 строчку таблицы, имея в арсенале 48 очков. «Тоттенхэм» может составить живую конкуренцию «Ливерпулю», отставание от лидеров у них составляет два — пять баллов, которые легко отыгрываются.

За последние пять матчей «Тоттенхэм» ни разу не проиграл сопернику. За ними числятся три победы в матчах против «Суонси»(2:0), «Эвертона» (4:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и две ничьи против команд «Вест Хэм» (1:1), «Саутгемптон» (1:1).

Прогноз на матч Ливерпуль-Тоттенхэм 4 февраля от букмекеров: ставки и коэффициенты.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам матча. По их мнению, у «Ливерпуля» больше шансов на победу.

Коэффициенты на матч Ливерпуль-Тоттенхэм:

Победа хозяев 2,10

Ничья 3,90

Победа Тоттенхэма 3,40

Лучшей ставкой, по мнению экспертов, будет «гости не проиграют» с коэффициентом 1,73.