Русский сенатор Алексей Пушков прокомментировал объявление МинФин США об опасности санкций в отношении российского государственного долга. Однако и прочие санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. «США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них».

Русский сенатор Алексей Пушков считает, что все остальные санкции будут давать такой же негативный эффект на Соединенные Штаты.

Напомним, по сведениям Минфина США, распространение санкций на суверенный долг РФ приведет к сложностям на мировом экономическом рынке.

Стоит обозначить, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами русских печатных СМИ объявил, что новые вероятные санкции США только ухудшат отношения между 2-мя странами.