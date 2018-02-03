«Пусто и бедненько». В сети показали фото перед открытием «Амстор сити»

Супермаркет «Амстор», который был переименован в «Амстор сити», заполняется товаром. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они сфотографировали помещения магазина изнутри, отметив при этом, что новый «Амстор» почти такой же пустой, как и старый.

«Отжатый Амстор Сити на Шевченко Наплыв покупателей))… полки бедненькие)))», — иронизируют дончане. На фото видно, что в магазине очень пусто, стеллажи стоят на большом расстоянии друг от друга и явно не забиты продукцией.

«Я не могу понять, когда приходишь в такой, ощущение пустоты, как будто чего-то не хватает. И так во всех супермаркетах дыры», — отметил другой комментатор.

Открытие обновленного «Амстора» местами запланировано на сегодня, 3 февраля.

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