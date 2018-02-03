Путин и Назарбаев обсудили результаты Конгресса сирийского нацдиалога

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в процессе которого подчеркнули ценность реализации решений, принятых во время Конгресса сирийского государственного диалога в Сочи. Об этом сегодня, 3 февраля, передает pr-служба Кремля.

— В данном контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате, — добавили в пресс-центре.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись суждениями и по другим актуальным задачам региональной и международной повестки дня. Как до этого докладывало ИА REGNUM, в Сочи состоялся съезд сирийского государственного разговора.

«Затронут также ряд актуальных вопросов последующего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий». В частности, Путин и Назарбаев высоко оценили результаты форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», который прошел накануне в Алматы. В документе подчеркнуто рвение сохранить суверенитет и территориальную целостность, а еще значимость проведения демократических выборов.