Регина Тодоренко опубликовала селфи с мамой (ФОТО)

Украинская певица и бывшая ведущая популярного трэвел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко опубликовала несколько фото со своей мамой Инной. К слову, вместе они посетили церемонию награждения "Самые красивые" от журнала Viva.В подписи к посту Регина поделилась с поклонниками своими предпочтениями в сладостях и раccказала о месте, где она часто бывает.По словам Регины, самый любимый ее десерт - тирамису.Кроме того, в комментариях к фото поклонники знаменитости отметили, что они с мамой очень похожи.