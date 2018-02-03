РФ нанесла удар по террористам в Идлибе, не менее 30 боевиков уничтожены

«При выполнении облета зоны деэскалации „Идлиб“ потерпел крушение русский самолет Су-25».

До этого в «Твиттере» было размещено несколько видео с уничтоженным самолетом.

В Министерстве обороны уточнили, что летчик катапультировался, однако был убит террористами, сообщает ТАСС. Остальные источники утверждают, что он катапультировался из падающей машины, а что случилось дальше — предстоит выяснить. Но приземлившись, он был убит в бою с террористами.

Информацию об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Летчик успел катапультироваться, однако умер в сражении с боевиками, говорится в официальном объявлении Минобороны РФ.

Штурмовик ВКС Российской Федерации Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса.

По району, где террористы сбили русский Су-25, нанесен удар высокоточным оружием.

«При ведении боя с террористами пилот погиб», — подчеркнули в Минобороны. Центр примирения вместе с Турцией работает над возвращением тела погибшего летчика.

Как поведали в ведомстве, сирийским боевикам с помощью ракеты, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, удалось в субботу сбить русский самолет.