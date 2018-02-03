Росавиация: непогода не влияет на работу аэропортов Москвы

Аэропорты столичного авиаузла работают функционируют штатно, и непогода в целом не влияет на их работу, отмечается в пресс-релизе на сайте Росавиации.

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В комментарии ведомства сказано, что массовых уходов на запасные аэродромы нет, задержки рейсов свыше двух часов также отсутствуют.

Техника в аэропортах своевременно выходит на расчистку полос, чтобы обеспечить должное сцепление колёс самолёта с взлётно-посадочной полосой.

В пятницу в аэропортах Московского авиаузла (МАУ) с учётом негативного прогноза Гидрометцентра на выходные был сформирован необходимый запас реагентов как для обработки лётного поля, так и для обработки бортов самолётов антиобледенительной жидкостью.

2 февраля директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Парламентской газете», что 3-4 февраля на территории Московского региона выпадет до половины месячной нормы осадков.

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