Руководитель Пентагона разучил гимн Украины к встрече с Полтораком

Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис на переговорах с министром обороны Украины Степаном Полтораком процитировал украинский гимн.

Встреча глав 2-х военных ведомств была посвящена поставкам Вашингтона смертельного оружия киевским властям.

Встреча 2-х министров проходила в Америке в субботу, 3 февраля 2018. Степан Полторак обозначил, что это решение стало сигналом для Российской Федерации, что «Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ».

Народ страны оплатил за это высокую цену, что превосходно отражается в словах государственного гимна: «Душу и тело мы положим за нашу свободу», обозначил Мэттис.

Напомним, до этого руководитель Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что восторгается «смелостью Украинского государства перед лицом русской агрессии».

Он также объявил, что США продолжат влиять на РФ для «отвода сил и вооружения».