Руководитель СПЧ объявил о нежелании Сванидзе и Шевченко мириться

Корреспонденты и члены президентского совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе и Максим Шевченко отказались от примирения после потасовки в прямом эфире.

По утверждению руководителя СПЧ, в процессе чаяпития Сванидзе и Шевченко заверили, что конфликт не помешает им «дружно и слажено» работать в Совете.

Николай Сванидзе и Максим Шевченко отказались от своего примирения и пожатия рук.

Невзирая на посредничество высокопоставленных публичных деятелей, конфликт не был исчерпан. Примирения не произошло, однако тема исчерпана.

«Разговор был вполне мирным», — информирует ТАСС слова Федотова.

Известный русский аналитик Максим Шевченко сказал Sputnik, почему отказался пожать руку Николаю Сванидзе. «Каждый остался при своем, однако оба сообщили, что решать мировоззренческие споры кулаками неправильно», — поведал Федотов.