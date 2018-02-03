Русские войска нанесли удар по боевикам в Идлибе

3 февраля в провинции Идлиб в Сирии был сбит русский штурмовик Су-25. Об этом 3 февраля информирует ТАСС ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

Портал syria.liveuamap.com передает, что среди фрагментов самолета с красной звездой был найден рапорт, из которого следует, что пилот мог претендовать на получение награды от русского оборонного ведомства за исполненье военных задач в Сирии.

Медиа-крыло террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» опубликовало кадры запуска ракеты из ПЗРК по штурмовику ВКС РФ в Сирии.

В то же время, как передает базирующийся в Англии Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот смог катапультроваться и был взят в плен.

Воздушные силы РФ нанесли удар по району в Сирии, откуда боевики стреляли по штурмовику Су-25.

Су-25 был сбит боевиками группировка «Джейш аль-Наср». Пилот катапультировался, однако умер во время перестрелки с боевиками. Он умер, подтвердили в Министерстве обороны.

Его сбили из переносного зенитного ракетного комплекса, сообщили в Минобороны.

Самолет, который совершал облет зоны деэскалации «Идлиб», был сбит. Он катапультировался в районе, который присутствует под контролем нелегальной в Российской Федерации Верховным Судом террористической организации «Джабхат ан-Нусры».

В данный момент русский центр по примирению в Сирии, вместе с турецкой стороной и представителями противоборствующих группировок принимает все меры, чтобы вернуть тело погибшего летчика. «При ведении боя с террористами пилот погиб», — говорится в заявлении Минобороны РФ. По достоверным имеющимся данным ведомства, пилоту СУ-25 удалось катапультироваться, однако при ведении боя с террористами его убили.

По предварительным данным Telegram-канала Directorate 4, идет речь о самолете ВКС РФ, который исполнял задание в провинции Идлиб.