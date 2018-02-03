Самарскую область накроет снег, метель и порывистый ветер

Как передает Приволжское УГМС, в субботу сохранится умеренно морозная, кое-где с маленьким снегом, погода.

По информации на данный момент Приволжского УГМС, с 7:00 до 19:00 воскресенья, 4 февраля, в регионе предполагается ухудшение погоды.

В воскресенье на юг европейской территории страны выйдет активный Средиземноморский циклон, который начнет влиять на погоду Средней Волги Пестрикова. Облачно с прояснениями. кое-где небольшой снег.

В Сызрани ЕДДС ссылаясь на данные здешней метеостанции информирует, что сегодня ночью в Сызрани предполагается кое-где небольшой снег, ветер юго — восточный 7 — 12 м/с, температура воздуха — 7°C…

Ночь. Облачно с прояснениями. Порывы южного ветра кое-где составят 15-20 метров за секунду, а воздух прогреется до -2-7 градусов Цельсия. -7 °C. кое-где гололедица. -9 °C. На трассах снежные заносы. Он принесет с собой влажный воздух, обильные осадки, порывистый ветер.

По сведению Гидрометцентра Российской Федерации, в первой декаде февраля средняя температура воздуха предполагается на 5-6 градусов выше средних многолетних значений.