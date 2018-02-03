Сборная РФ вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

Первый финалист мирового первенства по хоккею с мячом определился в Хабаровске по итогам состоявшегося матча между сборными Финляндии и России — он завершился со счетом 8:2 в пользу хозяев поля. Таким образом команда РФ вышла в финал чемпионата, передают «Вести».

Россияне встречались с финнами и на групповом этапе первенства, но тогда сумели одолеть противника лишь с минимальным преимуществом в одно очко: счет составил 2:1 в пользу РФ.

В полуфинале победу российской сборной принесли голы игроков Ломанова, Ишкельдина, Дергаева, Прокопьева, Чернова, Бондаренко и —два — Миргазова.

Следующий — теперь уже финальный — матч российским хоккеистам предстоит сыграть с победителем поединка между Швецией и Казахстаном. Фаворитами в этой паре считают шведов, которые победили на групповом этапе в подгруппе «А». Казахстанская сборная вышла в полуфинал, одержав победу в подгруппе «В».