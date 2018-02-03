Село на Алтае замерзает из-за трагедии на теплотрассе

«31 января в селе Кусак германского государственного района произошел порыв трубопровода теплотрассы». С 1 февраля к центральному теплоснабжению были подключены все социально-значимые объекты, ведется работа по восстановлению теплоснабжения оставшихся жилых домов, селу выделено три млн руб.

Теплоснабжение восстановили в селе Кусак на территории германского государственного района в Алтайском крае после коммунальной трагедии, случившейся в ночь на 31 января. В данный момент следственные органы проводят проверку по факту произошедшего, в частности, проверяют чиновников, ответственных за надлежащее теплоснабжение населенного пункта.

Информация о количестве жилых домов, в которых отсутствует отопление, в данный момент уточняется.

По состоянию на 06:00 3 февраля котельная в селе Кусак работает в штатном режиме.

«Сейчас профессионалы закупают нужные материалы и оборудование».

«На выделенные средства куплены дополнительные материалы, в частности ориентированы в Кусак 8 тонн труб для замены поврежденных участков».

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как говорилось, накануне СКР начал проверку о несоблюдении температурного режима в школе Локтевского района, в результате чего учащиеся вынуждены находиться на занятиях в верхней одежде.