Швыткин о благодарности США Украине: хозяин похвалил болонку

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин раскритиковал министра обороны США Джеймса Мэттиса за высказанную украинскому руководству благодарность за его «смелость перед агрессией России».

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«Я бы назвал это так: хозяин похвалил свою болонку. Ничего, кроме смеха, это не вызывает», — отметил парламентарий в беседе с RT.

Швыткин дезавуировал заявления Мэттиса об «агрессии России» и заявил, что похвала в адрес украинского руководства была связана с целью поддержать его дух «в борьбе с собственным народом».

который в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком выразил ему признательность за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».

Вечером 2 февраля Джеймс Мэттис провёл в Пентагоне встречу с министром обороны Украины Степаном Полтораком, а также поблагодарил его за смелость Киева перед лицом «российской агрессии».

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