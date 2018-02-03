Собчак передала о политических планах после выборов

3 февраля в ходе встречи с избирателями в северной столице Ксения Собчак сообщила, что после президентских выборов, в которых она учавствует как уполномоченный партии «Гражданская инициатива», она может приступить к формированию собственного политического движения.

Ксения Собчак собирается участвовать в выборах в Госдуму РФ в 2021-ом году, информирует ТАСС.

Собчак уже состоит в партии «Гражданская инициатива», однако есть вариант, что с ней не удастся договориться.

Кроме этого Ксения Собчак прибавила, что следующей точкой станут выборы руководителя государства, которые состоятся в 2024-ом.

Ксения Собчак сделала очередное политическое объявление, несколько изумившее потенциальный электорат кандидата на пост президента РФ. Кроме этого кандидат от партии «Гражданская инициатива» проинформировала, что в 2021-ом будет участвовать в выборах в Госдуму. Выборы президента в Российской Федерации пройдут 18 марта.