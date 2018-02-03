Собчак сравнила свою известность с популярностью В. Путина

Кандидат в президенты и русская телеведущая Ксения Собчак считает, что у неё огромная популярность.

«Моя популярность громадна», — проинформировал Собчак. Об этом Собчак сообщила в интервью агентству Associated Press.

«Я — единственный человек, который, как Путин, известен всем россиянам». Владимир Путин хочет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. «В государстве больше нет никого, кто был бы столь же известен, как я», — утверждала Собчак.

Также она отметила, что не желает для РФ революционных потрясений.

«Единственный бескровный путь добиться изменений в РФ - это эволюция», — выделила телеведущая, добавив, что ее деятельность «идет во благо русской оппозиции».

Собчак появляется и на русских телевизионных каналах. «Я открыто говорю о вещах, которые годами публично не обсуждались с русской общественностью».

Она раскритиковала блогера Алексея Навального, который будучи не допущен Центризбиркомом РФ к участию в выборах лидера Российской Федерации, пошел, по мнению Собчак, по неверному пути, избрав тактику бойкота предстоящего голосования и проведения неправомерных митингов. «И я думаю, что это по сути самое позитивное, что можно сделать на этих выборах», — отметила она.