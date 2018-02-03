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США испугались побуждений РФ стать сверхдержавой


Добавлено: 03 фев 2018 в 19:21, Категория: Политика
США испугались побуждений РФ стать сверхдержавой

«Еще большее опасение связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение триумфа за счет расширения ядерного потенциала», — утверждается в документе.

«Расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению», — подчеркивается в новейшей ядерной доктрине США. России, Китаю, Северной Корее и Ирану в ней посвящены отдельные руководителя.

В тексте американской ядерной доктрины утверждается, что модернизация Россией своего ядерного потенциала говорит о ее планах стать сверхдержавой и вернуться к гонке вооружений, сообщает «Российский Диалог». Вина за прекращение диалогов в документе возложена на РФ «в связи с ее деяниями в Украинском государстве и в Крыму».

Главный признак данного процесса, по мнению военно-политического руководства США, — модернизация Россией своего ядерного потенциала.

«Недавние заявления РФ относительно формирующейся доктрины использования ядерного оружия можно расценить как снижение Москвой ядерного порога, переступив который, можно первыми использовать ядерное оружие».

В доктрине также сообщается, что КНР вводит новые ядерные вооружения и модернизирует обычные вооруженные силы, так кидает вызов «традиционному американскому военному превосходству в западном Тихом океане». Рост возможностей Китая, конфликт с ядерной программой Ирана — все это нужно было показать в доктрине, сообщил Пахомов. Ядерное вооружение не решит конфликт, однако может оказать воздействие на решение КНДР.

Президент США Дональд Трамп объявил, что заключения новейшей ядерной доктрины основаны на реалистических оценках мировой безопасности, и обозначил, что модификацию ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация) очень долго откладывали прошлые президенты.

Обеспокоены США и ядерной программой Ирана. Об этом объявил 1-ый замминистра обороны США Патрик Шанахан.



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Добавлено: 03 фев 2018 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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